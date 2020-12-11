З початком похолодання думки про відпочинок у теплих краях надокучають все частіше. Втім, якщо вам таки випаде нагода чкурнути за кордон, Балі – один з найкращих варіантів. Про новий готель на острові мрій – у матеріалі.

Курорт Ulaman Eco-Retreat – це інтеграція стійкості бамбука в розкіш. Це чудове творіння Inspiral Architects знаходиться у селі Каба-Каба на Балі, повідомляє Beautifullife. До речі Плавучий морський коник: як виглядає будинок, який втілює всі мрії про житло Проєкт виконаний з використанням місцевих природних матеріалів, що дозволяє йому похизуватися втіленням концепції "нуль відходів". Використання місцевого бамбуку – чудове рішення / Фото Beautifullife Балкон, на якому хочеться зустріти світанок / Фото Beautifullife Замість бетону у проєкті використана втрамбована земля з екологічними домішками. Творці готелю сподіваються, що ця практика стане більш поширеною у теплих широтах. Стіл для гомінких посиденьок / Фото Beautifullife Зона SPA так і вабить / Фото Beautifullife Кімнати готелю відповідають запитам якісного відпочинку, а студія йоги та басейн готові прийняти усіх гостей. Ванна просякнута духом тропіків / Фото Beautifullife Ulaman Eco-Retreat – це тропічний готель майбутнього, який забезпечує казковий відпочинок та уособлює усі найкращі традиції своєї місцевості.