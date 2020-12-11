Гармонія еко та лакшері: на Балі відкрили готель для райського відпочинку – фото
З початком похолодання думки про відпочинок у теплих краях надокучають все частіше. Втім, якщо вам таки випаде нагода чкурнути за кордон, Балі – один з найкращих варіантів. Про новий готель на острові мрій – у матеріалі.
Курорт Ulaman Eco-Retreat – це інтеграція стійкості бамбука в розкіш. Це чудове творіння Inspiral Architects знаходиться у селі Каба-Каба на Балі, повідомляє Beautifullife.
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Проєкт виконаний з використанням місцевих природних матеріалів, що дозволяє йому похизуватися втіленням концепції "нуль відходів".
Використання місцевого бамбуку – чудове рішення / Фото Beautifullife
Балкон, на якому хочеться зустріти світанок / Фото Beautifullife
Замість бетону у проєкті використана втрамбована земля з екологічними домішками. Творці готелю сподіваються, що ця практика стане більш поширеною у теплих широтах.
Стіл для гомінких посиденьок / Фото Beautifullife
Зона SPA так і вабить / Фото Beautifullife
Кімнати готелю відповідають запитам якісного відпочинку, а студія йоги та басейн готові прийняти усіх гостей.
Ванна просякнута духом тропіків / Фото Beautifullife
Ulaman Eco-Retreat – це тропічний готель майбутнього, який забезпечує казковий відпочинок та уособлює усі найкращі традиції своєї місцевості.
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