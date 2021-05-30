Гармония камня и дерева: дом в Австралии, который очаровывает видом

На холмах вблизи Аделаиды команда Mountford Williamson Architecture создала замечательный дом, который стал воплощением мечты заказчиков.

Замечательный сельский дом максимально использует свое положение для наслаждения местными пейзажами.

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Дом имеет площадь 250 квадратных метров и состоит из трех павильонов.

Холм гарантирует прекрасный вид / Фото Archdaily

Вход в дом расположен в каменной стене. Также из камня построен один из павильонов, который ранее использовался как гостиница.

Светлый дизайн увеличивает пространства / Фото Archdaily

Два других павильона построены из дерева, но продолжают концептуальную линию коттеджа.

Камень придает дому изысканности / Фото Archdaily

Крепкий поддон представляет собой сочетание древесины, местного камня и гофрированной стали. Разделение павильонов обеспечивает зоны для проживания на открытом воздухе и доступ к северному солнцу.

Уютная кухня / Фото Archdaily