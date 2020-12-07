Центр визуальных искусств – это сердце творческой жизни в университетском городке, которое вдохновляет на новые идеи. Об комплексе, который объединяет студентов для сотрудничества в различных художественных проектах –подробнее в нашем материале.

Архитектор Стивен Холм завершил строительство центра визуальных искусств на территории кампуса franklin & marshall гуманитарного колледжа в Ланкастере, штат Пенсильвания, информирует Archello.

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Для проекта было важно сохранить древние элементы территории. "В кампусе есть деревья, которые старше большинства зданий", – рассказал Холм.

Согласно замыслу, 200-летние деревья удалось сохранить, а здание гармонично вписалось рядом с ними.

Благодаря геометрической форме центра удалось сохранить природный ландшафт / Фото Archello

Полупрозрачное стекло окутывает большую часть сооружения, обеспечивая мягкое освещение. Здание со своеобразной центральной башней внешне похоже на поднятый над землей павильон.

Площадь комплекса составляет около 3 тысяч квадратных метров / Фото Archello

Для экономии ресурсов архитекторы использовали двойной слой канального стекла с полупрозрачной изоляцией между ними. Бассейн придает зданию эффектности, одновременно служа резервуаром для удержания воды.

Удобный и красивый холл / Фото Archello

На первом этаже комплекса размещены форум, галереи и скульптурные студии. Ниже уровнем – цифровые лаборатории. Второй этаж – для рисования, дизайна, графики, живописи, деревообработки и кино. Все студии получают естественный свет через полупрозрачный фасад или мансардные окна.

Кинотеатр центра визуальных искусств / Фото Archello

Кроме этого архитектору удалось обеспечить помещение естественной циркуляцией воздуха и построить несколько открытых террас.

Теперь студентам остается вдохновиться красотой этого места и воплощать в жизнь свои невероятные проекты.