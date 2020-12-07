Гармонія традицій та сучасності: магія нового центру візуальних мистецтв у Пенсільванії – фото
Центр візуальних мистецтв – це осередок творчого життя в університетському містечку, який надихає на нові ідеї. Про комплекс, який об'єднує студентів для співпраці у різноманітних художніх проєктах – детальніше у нашому матеріалі.
Архітектор Стівен Холм завершив будівництво центру візуальних мистецтв на території кампусу franklin & marshall гуманітарного коледжу в Ланкастері, штат Пенсильванія, інформує Archello.
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Для проєкту важливо було зберегти найдавніші елементи території. "У кампусі є дерева, старші за більшість будівель", – розповів Холм.
Згідно із задумом, 200-літні дерева вдалося зберегти, а будівля гармонійно вписалася поруч із ними.
Завдяки геометричній формі центру вдалося зберегти природний ландшафт / Фото Archello
Напівпрозоре скло огортає більшу частину споруди, забезпечуючи м’яке освітлення. Будівля зі своєрідною центральною вежею зовнішньо схожа на піднятий над землею павільйон.
Площа комплексу складає близько 3 тисяч квадратних метрів / Фото Archello
Для економії ресурсів архітектори використали подвійний шар канального скла з напівпрозорою ізоляцією між ними. Басейн додає будівлі ефектності, одночасно слугуючи резервуаром для утримання води.
Зручний та красивий хол / Фото Archello
На першому поверсі комплексу розміщені форум, галереї та скульптурні студії. Нижче рівнем – цифрові лабораторії. Другий поверх – для малювання, дизайну, графіки, живопису, деревообробки та кіно. Всі студії отримують природне світло через напівпрозорий фасад або мансардні вікна.
Кінотеатр центру візуальних мистецтв / Фото Archello
Окрім цього архітектору вдалося втілити забезпечити приміщення природною циркуляцією повітря та побудувати кілька відкритих терас.
Тепер студентам залишається надихнутися красою цього місця та втілювати в життя свої неймовірні проєкти.
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