Известное архитектурное бюро Zaha Hadid Architects показала проект нового музея науки и технологий в городе Шэньчжэнь, что в Китае. Здание призвано стать выдающейся частью "инновационного коридора" между Шэньчжэнь и Гуанчжоу – технологически наиболее развитых городов Китая. Больше о новом музее – читайте в материале.

Планируется, что новый музей будет связан с университетами, школами и инновационными центрами по всему Китаю, сообщает Archdaily.

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Ориентируясь на "максимальную приспособленность" для экспонатов и галерей, П-образный план проекта будет сочетать учебные помещения и общественные пространства вокруг внутреннего дворика – атриума.



Музей построят на окраине города / Фото Archdaily

В общем площадь музея составит более 125 000 квадратных метров. Еще одной функцией музея будет объединение города и парка, которые расположены с восточной стороны от здания.

Здание будет имитировать холмы, а фасад сделают из стекла. Дизайн приспособлен к максимальному использованию естественного освещения, а объем здания будет отвечать социальном дистанцированию.



Внутри огромного здания будет только один полноценный этаж / Фото Archdaily

Строительство Шэньчжэньского научно-технического музея планируют завершить в конце 2023 года.

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