Жители некоторых поселений в Эквадоре изобрели свою технологию строительства домов на воде. Она признана Национальным институтом культурного наследия Эквадора объектом нематериального наследия, но на заверения экологов со всего мира, имеет некоторые недостатки. Что не так с традиционными домами на воде из Эквадора – читайте в материале.

Дома располагаются в городе Бабайо на одноименной реке, пишет Archdaily.

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Технология базируется на создании платформы, которая способна выдержать немалой вес. Именно она и служит фундаментом для таких домов. Первые сооружения на воде в этом городе начали появляться еще до начала колонизации этих земель испанцами.



Местные обычно передвигаются по реке с помощью каноэ / Фото Archdaily

Хотя эти населенные дома являются последними в своем роде в стране, они имеют высокий показатель недовольных базовых потребностей и экологических проблем,

– рассказывают экологи.

Сегодня на реке стоят несколько домов, которые не имеют надлежащих санитарных условий. Например, все нечистоты сливаются прямо в реку.



Новые дома будут полностью экологическими / Фото Archdaily

Экологи предлагают подключить здания в городскую систему канализации, а также провести работы по очистке реки. Сами дома с классическими двускатными крышами строят из дерева, а добраться до них можно, воспользовавшись тонким мостиком, ведущим на сушу.

Город Бабайо размещается по обоим берегам реки и обмен товарами через воду является частью истории развития населенного пункта. Именно поэтому здесь часто строили различные склады и другие конструкции.



Инициативная группа помогла строить новые сооружения / Фото Archdaily

Сегодня в таких сооружениях проживают преимущественно рыбаки и ремонтники лодок.

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