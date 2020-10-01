Газон на даху та роботи-трансформери: вражаючий проєкт технохабу у Китаї – фото
Китайська студія представила проєкт майбутнього будинку для Terminus Group, постачальника смарт-послуг. Проєкт розташований у місті Чунцин на південному заході Китаю, більш відоме як "гірське місто".
У кампусі AI CITY розміститься штаб-квартира постачальника смарт-послуг Terminus Group. Перша фаза генерального плану складається з Хмарної долини площею 75 тисяч квадратних метрів. Дизайн для проєкту вигадували довго, а натхнення шукали із навколишніх пейзажів, пише видання Archdaily.
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Однією з найважливіших складових, ландшафт даху, дозволяє великій кількості природи співіснувати з офісами. Зелений дах вночі перетворюється на найбільший цифровий дисплей у Китаї.
Проєкт виглядає вражаюче / Фото Archdaily
До пишного саду на даху можна потрапити з центрального подвір'я.
В усьому AI CITY електромобілі, роботизовані машини та самокеровані машини визначатимуть нову, розумну систему мобільності,
– запевняють у компанії.
Зелені внутрішні дворики з природним освітленням та вентиляцією, створені для проведення громадських заходів – спортивних заходів, художніх виставок та ярмарок.
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