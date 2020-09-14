Протягом кількох останніх років Львів приваблює не лише туристів, але й осіб, що бажали б оселитись у місті Лева. Внаслідок високого попиту, девелопери пропонують безліч різноманітних варіантів квартири на гаманець різного розміру. Проте, справді концептуальне новаторське та комфортне житло рівня бізнес-клас знайти доволі важко. Розповідаємо де у Львові купити преміум-житло та які його особливості

Мова піде про житловий комплекс під назвою "HYGGE 148" на вулиці Пасічній, інформує Дім 24.

Актуальне: Квартира з терасою: де купити, та які переваги такого житла

ЖК HYGGE 148 – це нова концепція житлового простору бізнес-класу, в якому втілений європейський стиль життя і скандинавські цінності та досконалість,

– розповідають представники компанії LEV Development.



Житловий комплекс подарує мешканцям спокій / Фото LEV Development

Комплекс створений для тих, хто втомився від міської метушні, великих будинків-мурашників і мріє жити в спокої та затишку.

Також, окрім особливої атмосфери, проєктом комплексу передбачена зелена територія навколо будинків. Великий підземний дворівневий паркінг, дитячий та спортивний майданчик з вуличними тренажерами, велостоянкою і спеціально облаштованою зоною барбекю.



Територія навколо будинків – одна з переваг житлового комплексу / Фото LEV Development

Житловий комплекс ЖК HYGGE 148 увібрав в себе скандинавську філософію життя. Він даруватиме майбутнім мешканцям відчуття сім’ї, відчуття затишку та комфорту. Це знаковий проєкт для Львова,

– розповів співзасновник компанії LEV Development, Василь Левицький.

Переваги нового ЖК HYGGE 148

Дизайнерський хол

Зелень, освітлення, що імітує зорепад та якісні зносостійкі матеріали – це саме ті фактори, які справлятимуть на вас враження при вході в будинок.



Житловий комплекс вразить вас ще на вході / LEV Development

У проєкті дизайну передбачено місце для розташування дитячих візків, паркінг велосипедів та місце для зарядки електросамокатів.

Мала поверховість

ЖК HYGGE 148 розрахований на 6-7 поверхів, а загальну атмосферу вдало доповнюватиме розвинута інфраструктура житлового комплексу.

Тераси



Тераси – одна з переваг ЖК HYGGE 148 / Фото LEV Development

Окрім звичайних балконів у квартирах, будинок також має openspace-тераси. Це перевага апартаментів на верхніх поверхах – тут тераси можуть мати площу від 20 до 40 квадратних метрів.

Інтер'єр

Окрім просторів спільного користування, ЖК HYGGE 148 — це сучасний житловий комплекс від проєктної Майстерні Бєляєвих, в якому подбали про оригінальний інтер'єр кожної окремої квартири

Інфраструктура

Щоб забезпечити комфорт майбутніх мешканців та безпеку для дітей на території житлового комплексу відсутній наземний паркінг. Для власників автомобілів передбачений зручний дворівневий паркінг.



Для дітей тут облаштують майданчик / Фото LEV Development

Замість машин на території житлового комплексу з'являться вуличні тренажери, щоб дорослі тримали тіло в тонусі, а для малечі створений дитячий майданчик.

Також кожен мешканець зможе скористатись спеціально облаштованою зоною для барбекю з майданчиком для приготування страв на відкритому грилі.

Вас може зацікавити: Як правильно обрати квартиру в новобудові: поради експертів

Адреса

ЖК HYGGE 148 до кінця року введуть в експлуатацію у Львові на вулиці Пасічній.