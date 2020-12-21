Геометрический дом: фото необычного жилья на греческом берегу
Дома у моря всегда поражают своим видом из окна. Впрочем, греческим архитекторам удалось спроектировать дом, на который стоит обратить особое внимание. Больше о вогнутом доме – в материале.
Дом расположен на острове Эгине. Студия архитектуры ADD спроектировала "Гедонистический дом", который своим плавным профилем взаимодействует с береговой линией, передает Beautiful life.
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Дизайн этого необычного дома организован вокруг уютного внутреннего дворика.
Кривой профиль и острые углы дома делают его совершенно необычным / Фото Beautiful life
При разработке проекта архитекторы особое внимание уделяли отдаленному ландшафту и впечатляющим пейзажам. Централизованное скопления террас и мест для отдыха под открытым небом будто ведет жителей по горизонту к морю.
Этот замечательный дом невероятно вписывается в ландшафт / Фото Beautiful life
С самой высокой точки внутреннего дворика ведет дорожка, которая распределена вокруг бассейна и трех жилых зон дома – главной спальни, комнат для гостей и гостиной.
На крыше дома расположен бассейн / Фото Beautiful life
Прозрачная крыша с бассейном, необычная архитектурная форма, невероятные пейзажи – это здание невероятное во всем и станет настоящим украшением для острова.
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