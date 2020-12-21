Будинки біля моря завжди вражають своїм видом з вікна. Втім, грецьким архітекторам вдалося спроєктувати дім, на який варто звернути окрему увагу. Більше про увігнутий будинок – у матеріалі.

Будинок розташований на острові Егіні. Студія архітектури ADD спроєктувала "Гедоністичний дім", який своїм плавним профілем взаємодіє з береговою лінією, передає Beautiful life.

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Дизайн цього незвичного будинку організований навколо затишного внутрішнього дворика.

Кривий профіль та гострі кути будинку роблять його абсолютно незвичним / Фото Beautiful life

Під час розробки проєкту архітектори особливу увагу приділяли віддаленому ландшафту та вражаючим пейзажам. Централізоване скупчення терас та місць для відпочинку просто неба ніби веде мешканців по горизонту до моря.

Цей чудовий будинок неймовірно вписується у ландшафт / Фото Beautiful life

З найвищої точки внутрішнього дворика веде доріжка, яка розподілена навколо басейну та трьох житлових зон будинку – головної спальні, кімнат для гостей та вітальні.

На даху будинку розміщений басейн / Фото Beautiful life

Прозорий дах із басейном, незвична архітектурна форма, неймовірні пейзажі – цей будинок неймовірний у всьому та стане справжньою окрасою для острова.