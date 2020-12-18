Комфорт на высоте: в Греции презентовали дом мечты – фото
Пространство, бассейн, красота камня и непревзойденный вид – такие преимущества заманят любого покупателя собственного дома. Как греческие архитекторы воплотили все в одном проекте – читайте в материале.
Потрясающий дом в столице Греции спроектировала компания Schema, сообщает Harmonies.
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Замечательный дом имеет площадь 350 квадратных метров и расположен на высотах Афин. Дом раскинулся на двух уровнях из-за неравенства ландшафта, поэтому архитекторам пришлось быть изобретательными.
Дом гармонично взаимодействует с природой / Фото Harmonies
Рабочее пространство вдохновляет / Фото Harmonies
Здание разделили на два отдельных блока. В первом есть гостиная, кухня и столовая, а во втором – три спальни, соединенные на первом этаже железной лестницей. Вход в резиденцию посередине двух зданий служит связующим пространством.
Гостиная стильная и просторная / Фото Harmonies
Место релакса / Фото Harmonies
Архитекторам удалось сохранить оливковые деревья вокруг дома, а каменная облицовка дома дополняет связь с природой. На длинную форму бассейна проектантов вдохновил ручей, который течет рядом.
Замечательный вид, природа и красота делают это жилье прекрасным местом, которое хочется называть домом.
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