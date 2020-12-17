Гибкость форм и пространства: как будет выглядеть Академия иврита в Израиле – фото
Учебные центры – это сооружения, которые должны побуждать к творчеству и эффективной работе. Об Академии иврита, которая отвечает вызовам современности – читайте в материале.
Компания ODA поделилась концепцией дизайна штаб-квартиры Академии иврита в Израиле, сообщает Аrchdaily.
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Здание располагается между Израильским музеем, Верховным судом Израиля и местом, которое в ближайшем будущем станет территорией Национальной библиотеки, Кнессета и Еврейского университета.
Панорамы и свет – основа здания / Фото Аrchdaily
Уникальный дизайн здания имеет целью предложить плавность перспектив и связей между Академией и ее окружением. Как рассказали архитекторы, это место встречи и объединения миров языка и истории.
Открытые аудитории – отличное решение / Фото Аrchdaily
Большие террасы и много открытого пространства должны побуждать посетителей к взаимодействию и эффективному сотрудничеству.
Гибкие формы взаимодействуют с окружающей средой / Фото Аrchdaily
Академия иврита – это замечательное пространство, объединяющее прошлое с будущим и которое прекрасно взаимодействует с окружающей средой.
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