Навчальні центри – це споруди, які мають спонукати до творчості та ефективної праці. Про Академія івриту, яка відповідає викликам сучасності – читайте у матеріалі.

Компанія ODA поділилася концепцією дизайну штаб-квартири Академії єврейської мови в Ізраїлі, повідомляє Аrchdaily.

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Будівля розташовується між Ізраїльським музеєм, Верховним судом Ізраїлю та місцем, яке в найближчому майбутньому стане територією Національної бібліотеки, Кнесету та Єврейського університету.

Панорами та світло – основа будівлі / Фото Аrchdaily

Унікальний дизайн будівлі має на меті запропонувати плавність перспектив та зв’язків між Академією та її оточенням. Як розповіли архітектори, це місце зустрічі та поєднання світів мови та історії.

Відкриті авдиторії – чудове рішення / Фото Аrchdaily

Великі тераси та багато відкритого простору мають спонукати відвідувачів до взаємодії та ефективної співпраці.

Гнучкі форми взаємодіють із довкіллям / Фото Аrchdaily

Академія єврейської мови – це чудовий простір, який поєднує минуле з майбутнім та чудово взаємодіє з довколишнім середовищем.