Старі райони Лондона важко назвати привабливими. Втім, вже незабаром в них з'являться нові доброзичливі мешканці. Як столиця Великобританії будує соціальне житло – у матеріалі.

Лондонська студія Peter Barber Architects створює соціальне житло у південному Лондоні, де раніше були покинуті будівлі та старі гаражі, повідомляє Dezeen.

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Нове житло розраховане на людей віком старше 60 років. Як зазначили архітектори, їм було цікаво творити комфортні умови на доволі невеликій ділянці та перетворювати занедбаний район на місце, де хочеться жити.

Ззовні будиночки дуже затишні / Фото Dezeen

Будівля складається з 11 двоповерхових житлових блоків. Для економії простору архітектори розташували будинки у формації "з подвійним складанням", що історично більш відома як котедж.

Абсолютно нова вулиця комфортна та безпечна / Фото Dezeen

У будинках немає "зайвого простору" у вигляді спільних коридорів. У кожної сім'ї буде своя окрема квартира. Житло на першому поверсі має дві кімнати, вітальню та відкриту терасу, а на других поверхах розташувалися однокімнатні квартири з приватними терасами.

Кожен мешканець має свій індивідуальний вхід та простір / Фото Dezeen

Соціальне житло – це про затишок, комфорт, турботу та безпеку. Лондонські архітектори показали, як на невеликому просторі можна збудувати чудові помешкання для тих, хто цього потребує.