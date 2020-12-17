Гламур и блеск: в Атланте продают фантастическую резиденцию – фото
Спроектировать современный дом с выдержанным вкусом – задача не из простых. Как с ней справились в Атланте и сколько стоит фантастический дом – читайте в материале.
Фантастический дом в Атланте был построен компанией Derazi Homes в 2016 году, сообщает Dwell.
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Этот просторный современный дом поражает не только размерами, но и изысканностью и гламуром, которые стали его визитной карточкой.
Роскошь в сочетании со вкусом / Фото Dwell
Сейчас помещения ищет новых владельцев. Впрочем, удовольствие жить в таком доме не из дешевых – покупателям придется заплатить почти 7 миллионов долларов.
Панорамный обзор обеспечивает свет и увеличивает пространство / Фото Dwell
Територия опрятная и соответствует статусу дома / Фото Dwell
В доме есть три спальни с собственными ванными комнатами, крытая баскетбольная площадка, домашний кинотеатр, бассейн с подогревом и спа.
Роскошная гостиная с выходом к бассейну / Фото Dwell
Конечно, этот дом доступен только тем, кто сумел себя обеспечить большим капиталом, но новые хозяева получат от нового жилья все, что может дать собственный шикарный дом.
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