Вілла Фіренце – окраса знаменитого Беверлі-Гіллз. Скільки доведеться викласти новим власникам та чому маєток вартує своїх грошей – у матеріалі.

Мільярдер Стівен Удвайр-Хейзі вирішив позбутися розкішної Вілли Фіренце. Будинок два роки не міг знайти свого покупця, тому вже незабаром "піде з молотка", повідомляє The New York Post.

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Будинок був завершений у 1998 році після п'яти років будівництва. Над проєктом працював Вільям Габлінскі. Вілла вийшла на ринок нерухомості 2 роки тому із ціною 165 мільйонів доларів, що робить її найдорожчим будинком у США.

Ландшафт навколо будинку відповідає статусу / Фото The NY Post

Чудове місце для неквапливого відпочинку / Фото The NY Post

Головний будинок має 20 спалень та 23 ванні кімнати. Також гості можуть розташуватися у трьох гостьових резиденціях.

Кожен клаптик будинку дихає вишуканістю / Фото The NY Post

Закрита будівля має внутрішній дворик на 30 автомобілів, винний льох та окрему секцію для приміщень персоналу та гостей.

Дерево робить віллу затишною / Фото The NY Post

Архітектура будинку уособлює приємне та затишне італійське село. Варто зазначити, що розкіш будинку стильно витримана та не переходить грані смаку.

Ідеальне місце для сімейних посиденьок / Фото The NY Post

Втім, оскільки мінімальна ціна на аукціоні відсутня, не варто сподіватися, що власник отримає бажану ціну. Острів Плайя-Віста у Флориді, який оцінювали у 159 мільйонів доларів, був проданий на аукціоні лише за 42,5 мільйона.

Втім, хто б і за які гроші не став наступним власником Вілли Фіренце, вишуканість та багатство будинку потребують постійних мешканців, які оживлять цю вражаючу будівлю та наповнять її радісними голосами.