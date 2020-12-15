Найдорожчий будинок Америки виставили на аукціон: ціна та фото розкішного маєтку
Вілла Фіренце – окраса знаменитого Беверлі-Гіллз. Скільки доведеться викласти новим власникам та чому маєток вартує своїх грошей – у матеріалі.
Мільярдер Стівен Удвайр-Хейзі вирішив позбутися розкішної Вілли Фіренце. Будинок два роки не міг знайти свого покупця, тому вже незабаром "піде з молотка", повідомляє The New York Post.
До речі Розкіш та сучасність: у Каліфорнії збудували райську резиденцію
Будинок був завершений у 1998 році після п'яти років будівництва. Над проєктом працював Вільям Габлінскі. Вілла вийшла на ринок нерухомості 2 роки тому із ціною 165 мільйонів доларів, що робить її найдорожчим будинком у США.
Ландшафт навколо будинку відповідає статусу / Фото The NY Post
Чудове місце для неквапливого відпочинку / Фото The NY Post
Головний будинок має 20 спалень та 23 ванні кімнати. Також гості можуть розташуватися у трьох гостьових резиденціях.
Кожен клаптик будинку дихає вишуканістю / Фото The NY Post
Закрита будівля має внутрішній дворик на 30 автомобілів, винний льох та окрему секцію для приміщень персоналу та гостей.
Дерево робить віллу затишною / Фото The NY Post
Архітектура будинку уособлює приємне та затишне італійське село. Варто зазначити, що розкіш будинку стильно витримана та не переходить грані смаку.
Ідеальне місце для сімейних посиденьок / Фото The NY Post
Втім, оскільки мінімальна ціна на аукціоні відсутня, не варто сподіватися, що власник отримає бажану ціну. Острів Плайя-Віста у Флориді, який оцінювали у 159 мільйонів доларів, був проданий на аукціоні лише за 42,5 мільйона.
Втім, хто б і за які гроші не став наступним власником Вілли Фіренце, вишуканість та багатство будинку потребують постійних мешканців, які оживлять цю вражаючу будівлю та наповнять її радісними голосами.
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