Гламур та блиск: в Атланті продають фантастичну резиденцію – фото
Спроєктувати сучасний будинок з витриманим смаком – завдання не з простих. Як з ним впоралися в Атланті та скільки коштує фантастичний дім – читайте у матеріалі.
Фантастичний будинок в Атланті був збудований компанією Derazi Homes у 2016 році, повідомляє Dwell.
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Цей просторий сучасний будинок вражає не лише розмірами, а й вишуканістю та гламуром, які стали його візитною карткою.
Розкіш в поєднанні зі смаком / Фото Dwell
Зараз помешкання шукає нових власників. Втім, задоволення жити в такому будинку не з дешевих – покупцям доведеться заплатити майже 7 мільйонів доларів.
Панорамний огляд забезпечує світло та збільшує простір / Фото Dwell
Територія охайна та відповідає статусу будинку / Фото Dwell
В будинку є три спальні з власними ванними кімнатами, критий баскетбольний майданчик, домашній кінотеатр, басейн з підігрівом та спа.
Розкішна вітальня з виходом до басейну / Фото Dwell
Звісно, цей будинок доступний лише тим, хто зумів себе забезпечити великим капіталом, але нові господарі отримають від нового житла все, що може дати власний шикарний будинок.
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