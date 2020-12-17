Спроєктувати сучасний будинок з витриманим смаком – завдання не з простих. Як з ним впоралися в Атланті та скільки коштує фантастичний дім – читайте у матеріалі.

Фантастичний будинок в Атланті був збудований компанією Derazi Homes у 2016 році, повідомляє Dwell.

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Цей просторий сучасний будинок вражає не лише розмірами, а й вишуканістю та гламуром, які стали його візитною карткою.

Розкіш в поєднанні зі смаком / Фото Dwell

Зараз помешкання шукає нових власників. Втім, задоволення жити в такому будинку не з дешевих – покупцям доведеться заплатити майже 7 мільйонів доларів.

Панорамний огляд забезпечує світло та збільшує простір / Фото Dwell

Територія охайна та відповідає статусу будинку / Фото Dwell

В будинку є три спальні з власними ванними кімнатами, критий баскетбольний майданчик, домашній кінотеатр, басейн з підігрівом та спа.

Розкішна вітальня з виходом до басейну / Фото Dwell

Звісно, цей будинок доступний лише тим, хто зумів себе забезпечити великим капіталом, але нові господарі отримають від нового житла все, що може дати власний шикарний будинок.