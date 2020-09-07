Компания Google имеет в планах построить собственный город вблизи штаб-квартиры Силиконовой долины. Здесь появятся новые офисы, жилые дома, сеть парков, торговые площади и даже общественный бассейн и спортивная площадка. Больше о новом кампусе от Google читайте в материале.

Участок имеет площадь около 16 гектаров и расположен в парке Миддлфилд, сообщает Business Insider.

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Всего в новом городе будет около 1 850 квартир, 20% из которых компания обещает сделать доступными. Такие планы появились на фоне пандемии, из-за которой большинство работников компании до сих пор работают удаленно.



Вся территория здесь будет озеленена / Фото Google

Несмотря на это, спрос на физические офисы как в США, так и заграницей продолжает расти. Проект от Google пока далек от реализации, но приблизительный проект уже представили публике.



Город будет очень компактным / Фото Google

По словам разработчиков в новом кампусе все необходимые удобства будут расположены в 10 минутах ходьбы от дома.

Кроме жилья, офисов, ресторанов, магазинов и различных общественных помещений, около 4,5 гектара будет отведено под парк.



Жителями города будут преимущественно работники компании / Фото Google

Новый парк оборудуют детскими площадками, местом для занятия фитнесом, велосипедными дорожками, общественным бассейном, спортивной площадкой и отдельной частью для выгула собак.



Парк планируют поделить на зоны / Фото Google

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Ни одно здание на территории кампуса не будет выше 12 этажей из-за близости аэропорта.



Общий план будущего города / Фото Google