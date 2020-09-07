Компанія Google має в планах побудувати власне місто поблизу штаб-квартири Силіконової долини. Тут зявляться нові офіси, житлові будинки, мережа парків, торгові площі та навіть громадський басейн і спортивний майданчик. Більше про новий кампус від Google читайте в матеріалі.

Ділянка має площу близько 16 гектарів та розташована в парку Міддлфілд, повідомляє Business Insider.

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Загалом у новому місті буде близько 1850 квартир, 20% з яких компанія обіцяє зробити доступними. Такі плани з'явились на тлі пандемії, через яку більшість працівників компанії досі працює віддалено.



Вся територія тут буде озеленена / Фото Google

Попри це попит на фізичні офіси як у США, так і закордоном продовжує рости. Проєкт від Google поки далекий від реалізації, але приблизний проєкт вже представили публіці.



Місто буде дуже компактним / Фото Google

За словами розробників у новому кампусі усі необхідні зручності будуть розташовані за 10 хвилинах ходьби від помешкання.

Окрім житла, офісів, ресторанів, магазинів та різних громадських приміщень, близько 4,5 гектарів буде відведено під парк.



Мешканцями міста будуть переважно працівники компанії / Фото Google

Новий парк обладнають дитячими майданчиками, місцем для заняття фітнесом, велосипедними доріжками, громадським басейном, спортивним майданчиком та окремою частиною для вигулу собак.



Парк планують поділити на зони / Фото Google

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Жодна будівля на території кампусу не буде вищої 12 поверхів через близькість аеропорту.



Загальний план майбутнього міста / Фото Google