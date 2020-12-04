Город на водопаде: что особенного в городке Фуронг – фото
В центральной части Китая есть небольшой городок под названием Фуронг, что сейчас стало частью города Чанша. Его главной особенностью является расположение – над водопадом, что на реке Ю. Больше об известном среди туристов городе – читайте в материале.
Фуронг расположенный неподалеку известного города Ухань, пишет His.ua.
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Древний город Фуронг (или Гибискус таун) ранее назывался Вангкун. Туристической достопримечательностью оно стало из-за пейзажей, которые открываются в городе.
Так выглядит город во время наводнения / Фото His.ua
Традиционная китайская застройка разместилась прямо вокруг водопада реки под названием Ю.
В сезон наводнений водопад бурным потоком сбрасывает воду с 60-метровой высоты. Зато в засушливые периоды с водопада остается лишь несколько небольших ручьев. Именно в это время можно увидеть его каменные стены.
Город обычно кишит туристами / Фото His.ua
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История этого миниатюрного городка насчитывает более 2000 лет. Сегодня здесь проживают около 22 000 человек, но город кажется более густонаселенными благодаря многочисленным туристам. Чаще всего путешественники ездят сюда с апреля по октябрь, ведь это лучший период, чтобы насладиться видами и погодой.
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