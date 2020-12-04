В центральной части Китая есть небольшой городок под названием Фуронг, что сейчас стало частью города Чанша. Его главной особенностью является расположение – над водопадом, что на реке Ю. Больше об известном среди туристов городе – читайте в материале.

Фуронг расположенный неподалеку известного города Ухань, пишет His.ua.

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Древний город Фуронг (или Гибискус таун) ранее назывался Вангкун. Туристической достопримечательностью оно стало из-за пейзажей, которые открываются в городе.



Так выглядит город во время наводнения / Фото His.ua

Традиционная китайская застройка разместилась прямо вокруг водопада реки под названием Ю.

В сезон наводнений водопад бурным потоком сбрасывает воду с 60-метровой высоты. Зато в засушливые периоды с водопада остается лишь несколько небольших ручьев. Именно в это время можно увидеть его каменные стены.



Город обычно кишит туристами / Фото His.ua

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История этого миниатюрного городка насчитывает более 2000 лет. Сегодня здесь проживают около 22 000 человек, но город кажется более густонаселенными благодаря многочисленным туристам. Чаще всего путешественники ездят сюда с апреля по октябрь, ведь это лучший период, чтобы насладиться видами и погодой.

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