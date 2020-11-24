Гостиницы и рестораны, которым удается работать в течение многих лет подряд, всегда гордятся своей историей. Впрочем, ни один отель в мире не способен сравниться с японским отелем, работающим с 705 года. Больше о старейшем отеле в мире – читайте в материале.

Отель расположен в небольшом японском селе Хаякава и называется Nishiyama Onsen Keiunkan, сообщает His.ua.

Рекомендуем: Курорт на 90 островов: в Саудовской Аравии построят огромный туристический хаб – фото

Отелем владеет одна семья уже на протяжении 1300 лет и за это время здесь успело измениться 52 поколения.



Семья является владельцем этого отеля больше тысячи лет / Фото His.ua

Сегодня отель также принадлежит семье Махито, а закрывают его только на ремонт. Однако за все время владельцы ни разу не обанкротились. Этот рекорд официально за фиксировано в Книге рекордов Гиннеса.



Рекорд зафиксировали официально / Фото His.ua

Отель включает 35 номеров, оформленных в традиционном японском стиле. Рядом с отелем есть природные термальные источники. Благодаря этим источникам отель отапливается зимой, а гости могут принять ванну, которая наполнена водой из них.



Термальные источники являются одной из причин популярности отеля / Фото His.ua

К слову: Соберут перед вашим приездом не только в Европе: переносные гостиничные номера появятся в США

Последний раз масштабный ремонт в отеле делали еще в 1998 году. Дизайнеры пытались сохранить каждую деталь, ведь интерьер отеля имеет историческую ценность.

Смотрите больше фото самого старого в мире отеля: