В центральній частині Китаю є невеличке містечко під назвою Фуронг, що зараз стало частиною міста Чанша. Його головною особливістю є розташування – над водоспадом, що на річці Ю. Більше про відоме серед туристів місто в Китаї – читайте в матеріалі.

Фуронг розташований неподалік відомого міста Ухань, пише His.ua.

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Стародавнє місто Фуронг (або Гібіскус таун) раніше називалось Вангкун. Туристичною пам'яткою воно стало через краєвиди, які відкриваються в місті.



Так виглядає місто під час повені / Фото His.ua

Традиційна китайська забудова розмістилась просто навколо водоспаду річки під назвою Ю.

В сезон повеней водоспад бурхливим потоком скидає воду з 60-метрової висоти. Натомість в посушливі періоди з водоспаду лишається лише кілька невеличких струмків. Саме в цей час можна побачити його кам'яні стіни.



Місто зазвичай кишить туристами / Фото His.ua

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Історія цього мініатюрного містечка налічує понад 2000 років. Сьогодні тут постійно проживають близько 22 000 осіб, але місто здається більш густонаселеними завдяки численним туристам. Найчастіше мандрівники їздять сюди з квітня по жовтень, адже це найкращий період, щоб насолодитися краєвидами та погодою.

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