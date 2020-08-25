Популярні архітектурні видання Calvert Journal і ArchDaily започаткували спільний тимчасовий проєкт, про монументальні споруди, які збудовані за часів існування Радянського Союзу. В матеріали входять будівлі в стилі тогочасного конструктивізму. Пропонуємо читачам поглянути на 5 суперечливих міських споруд та церков, які були зведені за радянської епохи.

Загалом видання покажуть 50 монументальних споруд, повідомляє Archdaily.

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5 суперечливих міських споруд та церков з епохи соціалізму

Будівля парламенту / Бухарест, Румунія



Утримання такої будівлі дорого обходиться державі / Фото Archdaily

700 тисяч тонн – саме стільки матеріалу пішло на будівництво палацу для колишнього румунського диктатора Ніколае Чаушеску. Споруда будувалась довгих 13 років за допомогою солдатів та "добровольців" як адміністрація президента. Розкішний інтер'єр повністю відповідає зовнішнім характеристикам будівлі, а сьогодні тут розташували дві палати парламенту Румунії, Сенат, Палату депутатів, три музеї та міжнародний конференц-центр.

Будинок меблів / Київ, Україна



Сьогодні тут розташований торговий центр / Фото НВ

Поряд зі станцією метро "Дружби народів" з 1984 року стоїть "Будинок меблів". Побудована на початку 80-х років будівля, була задумана як торговий зал та виставковий центр для радянських меблів. Приміщення має вигнутий дах, який піднімається догори по кутах.

Чорсу Базар / Ташкент, Узбекистан



В цьому році споруді виповниться вже 40 років / Фото Archdaily

Увінчаний гігантським куполом ринок є найбільшим базаром для узбецьких фермерів та підприємців. Під час будівництва архітектори спробували поєднати радянський конструктивізм та місцеві орнаменти. Архітектура нинішнього базару імітує вигляд оригінальної будівлі, яка зруйнувалася під час землетрусу 1966 року.

Собор святого Бонавентури / Баня-Лука, Боснія та Герцеговина



Церква є унікальною, адже радянський модернізм не притаманний для релігійних установ / Фото Archdaily

Раніше на цьому місці стояв католицький собор з готичними рисами, але після землетрусу у 1969 році тут збудували футуристичну на той час споруду, яка перегукується з радянським модернізмом. Головною особливістю відбудованого приміщення є його 42-метрова бетонна дзвіниця.

Весільний палац / Тбілісі, Грузія



Будівлю завершили у 1984 році / Фото Archdaily

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Незвична абстрактна споруда стоїть на березі річки Мткварі, а її зовнішній вигляд заснований на жіночих анатомічних формах. Проєкт викликав підозри в атеїстичної радянської влади, адже архітектор хоч і створював весільний палац, називав його собором і прагнув наситити його церковними елементами. Так, всередині були вітражі ручної роботи, фрески та елементи декору, які разом створювали церковну атмосферу.