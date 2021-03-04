Большая соломенная этническая крыша покрывает отель Casa Cova, что в Мексике. Архитектурная фирма Anonimous взяла подсказки с доколониальной архитектуры, проектируя Casa Cova – обширный пляжный дом из бетона и сухих пальмовых листьев.

Гостиничный комплекс расположен на побережье Тихого океана в городке Пуэрто-Эскондидо, который известен своими пляжами, пальмами и крутыми местами для серфинга. Разработанное компанией Anonimous здание может служить домом отдыха для нескольких семей.

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Casa Cova поднимается от земли на 1,5 метра для защиты от наводнения. Стены изготовлены из конструкционного бетона. Материал выбрали благодаря его долговечности.

Использованы местные материалы, такие как пальмовые листья, древесина золото-коричневой пароты / Фото Dezeen

На дизайн проекта повлияли массивные камеры и частные проходы, найденные в доколониальной архитектуре региона. Фирма черпала особое вдохновение в археологическом памятнике Метла, который впервые был заселен жителями Запотеков более 800 лет назад.

Особая крыша обеспечивает тень и позволяет теплу выходить вверх / Фото Dezeen

Здание имеет п-образную форму и площадь 1287 квадратных метров. Создается сооружение из центрального объема и двух параллельных рукавов, которые тянутся к морю. Центральный элемент занимает общую общественную зону, тогда как боковые крылья охватывают спальные зоны.

Отверстия в бетонных стенах как украшение комплекса / Фото Dezeen

К дому можно попасть через центральный объем, который имеет два входа, проходящих сквозь стену с крошечными квадратными отверстиями. В дополнение к облегчению поперечной вентиляции отверстия создают динамичный световой рисунок от заката.

Центральная зона охватывает гостиную, обеденную зону и бар. Высокое пространство увенчанно 30-метровой соломенной кровлей из высушенных пальмовых листьев, которое называют "палапа".