Великий солом'яний етнічний дах покриває готель Casa Cova, що у Мексиці. Архітектурна фірма Anonimous взяла підказки з доколоніальної архітектури, проєктуючи Casa Cova – розлогий пляжний будинок з бетону та сухого пальмового листя.

Готельний комплекс розташований на узбережжі Тихого океану у містечку Пуерто-Ескондідо, яке відоме своїми пляжами, пальмами та крутими місцями для серфінгу. Розроблена компанією Anonimous будівля може служити будинком відпочинку для кількох сімей.

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Casa Cova піднімається від землі на 1,5 метра для захисту від повені. Стіни виготовлені з конструкційного бетону. Матеріал обрали завдяки його довговічності.

Використано місцеві матеріали, такі як пальмові листя, деревина золото-коричневої пароти / Фото Dezeen

На дизайн проєкту вплинули масивні камери та приватні проходи, знайдені в доколоніальній архітектурі регіону. Фірма черпала особливе натхнення в археологічній пам’ятці Мітла, яка вперше була заселена жителями Запотеків понад 800 років тому.

Особливий дах забезпечує тінь та дозволяє теплу виходити вгору / Фото Dezeen

Будівля має п-подібну форму та площу 1287 квадратних метрів. Складається споруда з центрального об'єму та двох паралельних рукавів, які тягнуться до моря. Центральний елемент займає загальну громадську зону, тоді як бічні крила охоплюють спальні зони.

Отвори в бетонних стінах як окраса комплексу / Фото Dezeen

До будинку можна потрапити через центральний об’єм, який має два входи, що проходять крізь стіну з крихітними квадратними отворами. На додаток до полегшення поперечної вентиляції отвори створюють динамічний світловий малюнок від заходу.

Центральна зона охоплює вітальню, обідню зону та бар. Високий простір увінчаний 30-метровою солом’яною покрівлею з висушеного пальмового листя, яку називають "палапа".