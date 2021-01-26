Горы – это место силы, где летом можно бродить по склонам, а зимой кататься на лыжах. Особая недвижимость в альпийских горах – это ценная инвестиция, о которой невозможно пожалеть.

Источник: JamesEdition

Невероятной красоты шале является украшением французской коммуны Межев – одного из самых респектабельных горнолыжных курортов Франции. Сюда стекаются все любители зимних видов спорта и экологического отдыха.

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Шале расположено в 100 метрах от горнолыжных подъемников Rochebrune и в нескольких минутах ходьбы от центра Межев.

Невероятный горный пейзаж / Фото JamesEdition

Площадь здания составляет 275 квадратных метров, а общий размер всего участка – более 12 аров.

Внутренняя отделка дома просто поражает / Фото JamesEdition

Шале построено из экологически чистых материалов: камня и дерева. В здании предусмотрено 6 спален и 2 общие комнаты.

Традиционный горный стиль здания / Фото JamesEdition

Украшением дома является просторная и уютная гостиная с камином, которая декорирована этническими аксессуарами из горного поселка. Открытая кухня имеет невероятную обеденную зону и прямой выход на террасу, с которой открывается удивительный вид на Альпы.

Ощущение уюта здесь гарантировано / Фото JamesEdition

Просторный сад с зоной отдыха и большая лыжная комнатная прекрасно дополняют это место и делают еще более комфортным.

Шале выставили на продажу, за него просят 4,5 миллиона долларов.