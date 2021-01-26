Сказочный вид на Альпы: вариант роскошного шале во французских горах – фото
Горы – это место силы, где летом можно бродить по склонам, а зимой кататься на лыжах. Особая недвижимость в альпийских горах – это ценная инвестиция, о которой невозможно пожалеть.
Источник: JamesEdition
Невероятной красоты шале является украшением французской коммуны Межев – одного из самых респектабельных горнолыжных курортов Франции. Сюда стекаются все любители зимних видов спорта и экологического отдыха.
Вам понравится Приют среди гор: традиционная каменная вилла в Греции
Шале расположено в 100 метрах от горнолыжных подъемников Rochebrune и в нескольких минутах ходьбы от центра Межев.
Невероятный горный пейзаж / Фото JamesEdition
Площадь здания составляет 275 квадратных метров, а общий размер всего участка – более 12 аров.
Внутренняя отделка дома просто поражает / Фото JamesEdition
Шале построено из экологически чистых материалов: камня и дерева. В здании предусмотрено 6 спален и 2 общие комнаты.
Традиционный горный стиль здания / Фото JamesEdition
Украшением дома является просторная и уютная гостиная с камином, которая декорирована этническими аксессуарами из горного поселка. Открытая кухня имеет невероятную обеденную зону и прямой выход на террасу, с которой открывается удивительный вид на Альпы.
Ощущение уюта здесь гарантировано / Фото JamesEdition
Просторный сад с зоной отдыха и большая лыжная комнатная прекрасно дополняют это место и делают еще более комфортным.
Шале выставили на продажу, за него просят 4,5 миллиона долларов.
Поделиться новостью
-
Удобная инфраструктура и парк: стартуют продажи квартир в ЖК "LIFE STORY" – детали и скидки3 ноября 2020 , 17:14
-
Престижная историческая собственность: в Италии продают старинный замок – фото20 января , 18:34
-
Строгий минимализм среди Альпийских гор: в Тироле открыли новый отель – фото23 января , 19:04