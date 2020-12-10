Hard Rock: в Майами открыли удивительный отель в форме гитары – фото
Уникальный отель в виде гитары понравится не только фанатам музыки, но и ценителям архитектуры и дизайна. Подробнее об уникальном проекте – в нашем материале.
Отель-казино Seminole Hard Rock – это динамическая 34-этажная стеклянная скульптура, которая возвышается в Майами, штат Флорида, передает Beautiful life.
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Высота здания составляет 130 метров, что гарантирует удивительный вид из номера, а фасад отеля в форме гитары просто завораживает.
В форме электрогитары здание выглядит впечатляюще / Фото Beautiful life
Уникальным этот проект делает не только форма, но и стоимость. Ведь далеко не в каждый топ-отель инвесторы вкладывают 1,5 миллиарда долларов.
Отель имеет 638 номеров с панорамным видом в каждом уголке / Фото Beautiful life
Из-за высоты здания и композиции внешнего вида создается впечатление, что гитара таки имеет гриф, который просто прячется в облаках.
Панорама с верхних этажей – потрясающая / Фото Beautiful life
Впрочем, стоит рассмотреть отель и в сумерках, ведь каждый вечер он становится временной световой инсталляцией с интерактивной хореографией. Шоу на фасаде демонстрируется с помощью более 2 миллионов светодиодов.
Вечерний вид отеля / Фото Beautiful life
Seminole Hard Rock – это проект, который значительно повысил планку архитектуры отелей-казино, и вряд ли кто сможет прыгнуть еще выше в ближайшее время.
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