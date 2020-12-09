В лучших традициях Азии: новый музей в Шэньчжэне вызывает восторг – фото
Уникальные формы и акцент на экологичность стали визитной карточкой нового Музея естествознания в Китае. О том, как музей может прославиться не только экспонатами – в материале.
Архитектурные студии B+H и Zhubo Design обнародовали проект нового Музея естествознания в китайском Шэньчжэне, передает World-architects.
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Музей площадью 42 тысячи квадратных метров будет содержать ряд галерей, посвященных естественной истории и экологии Шэньчжэня и прилегающих регионов.
Невероятный проект музея / Фото World-architects
Проект трех студий под названием "Дельта" имеет криволинейную, плавную форму, напоминающую проточную форму реки.
Нетипичная форма здания / Фото World-architects
Особенностью этого музея станет парк на крыше. Парк простирается по всей крыше и подчеркивает геометрические формы Музея естествознания.
Впечатляющий пейзажный вид на окружающие холмы и озеро из выделенных обзорных террас вдоль парка на крыше / Фото World-architects
Галереи музея / Фото World-architects
Шэньчжэнь – город технологий и развития научных достижений. Новый музей не только поддержит этот статус, но и станет украшением всего города.
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