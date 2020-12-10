Hard Rock: у Маямі відкрили дивовижний готель у формі гітари – фото
Унікальний готель у вигляді гітари сподобається не лише фанатам музики, а й поціновувачам архітектури та дизайну. Детальніше про унікальний проєкт – у нашому матеріалі.
Готель-казино Seminole Hard Rock – це динамічна 34-поверхова скляна скульптура, що височіє у Маямі, штат Флорида, передає Beautiful life.
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Висота будівлі складає 130 метрів, що гарантує дивовижний вигляд з номера, а фасад готелю у формі гітари просто зачаровує.
У формі електрогітари будівля виглядає вражаюче / Фото Beautiful life
Унікальним цей проєкт робить не лише форма, а й вартість. Адже далеко не в кожен топ-готель інвестори вкладають 1,5 мільярда доларів.
Готель має 638 номерів із панорамним виглядом у кожному куточку / Фото Beautiful life
Через висоту будівлі та композицію зовнішнього вигляду складається враження, що гітара таки має гриф, який просто ховається у хмарах.
Панорама з верхніх поверхів – приголомшлива / Фото Beautiful life
Втім, варто роздивитися готель і в сутінках, адже щовечора він стає тимчасовою світловою інсталяцією з інтерактивною хореографією. Шоу на фасаді демонструється за допомогою понад 2 мільйонів світлодіодів.
Вечірній вигляд готелю / Фото Beautiful life
Seminole Hard Rock – це проєкт, який значно підвищив планку архітектури готелів-казино, і навряд хтось зможе стрибнути ще вище вже найближчим часом.
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