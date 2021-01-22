Робота вдома стала сучасною реальністю, і навіть після скасування карантинних обмежень працівники ще не скоро повернуться у свої офіси. Варіація робочого місця посеред лісу у затишній кабіні – детальніше у нашому матеріалі.

Новий робочий простір, розроблений студією креативної архітектури та дизайну Hello Wood, поданий у формі дерев'яних кабінок. Вони розташовані просто посеред лісів Угорщини, інформує Archdaily.

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Новий робочий простір виконує функцію усамітненого офісу без необхідності розширювати свій будинок чи відвідувати багатолюдні будівлі.

Кубічна форма мініофісів / Фото Archdaily

Кабінка отримала назву Workstation та стане ідеальним простором для роботи чи зустрічей. Також її можна використовувати як ігрову кімнату для дітей.

Ідеальний притулок для творчості / Фото Archdaily

При такому обмеженому просторі архітекторам довелося залучити кожен лишній сантиметр. Робоча станція пристосовується до зміни сезону: її утеплений інтер’єр забезпечує комфорт кімнати взимку, тоді як вбудований кондиціонер захищає від спеки літніх днів.

Внутрішнє оздоблення приміщення / Фото Archdaily

Встановлення такого офісу займає лише кілька днів.

Завдяки отворам в стелі у приміщення проникає максимум природного світла / Фото Archdaily

Будь-який модульний офіс за необхідності можна легко замінити. Завдяки низькому енергоспоживанню та природній спрямованості салон також є екологічним.

Чудові кабінки-офіси, встановлені в угорських лісах, є прекрасною панорамою змін у сучасному світі, коли завдяки творчому підходу та інноваційним рішенням можна працювати у будь-якому місці планети.