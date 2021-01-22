Хижини у лісі: сучасне робоче місце, яке відповідає на виклики часу – фото
Робота вдома стала сучасною реальністю, і навіть після скасування карантинних обмежень працівники ще не скоро повернуться у свої офіси. Варіація робочого місця посеред лісу у затишній кабіні – детальніше у нашому матеріалі.
Новий робочий простір, розроблений студією креативної архітектури та дизайну Hello Wood, поданий у формі дерев'яних кабінок. Вони розташовані просто посеред лісів Угорщини, інформує Archdaily.
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Новий робочий простір виконує функцію усамітненого офісу без необхідності розширювати свій будинок чи відвідувати багатолюдні будівлі.
Кубічна форма мініофісів / Фото Archdaily
Кабінка отримала назву Workstation та стане ідеальним простором для роботи чи зустрічей. Також її можна використовувати як ігрову кімнату для дітей.
Ідеальний притулок для творчості / Фото Archdaily
При такому обмеженому просторі архітекторам довелося залучити кожен лишній сантиметр. Робоча станція пристосовується до зміни сезону: її утеплений інтер’єр забезпечує комфорт кімнати взимку, тоді як вбудований кондиціонер захищає від спеки літніх днів.
Внутрішнє оздоблення приміщення / Фото Archdaily
Встановлення такого офісу займає лише кілька днів.
Завдяки отворам в стелі у приміщення проникає максимум природного світла / Фото Archdaily
Будь-який модульний офіс за необхідності можна легко замінити. Завдяки низькому енергоспоживанню та природній спрямованості салон також є екологічним.
Чудові кабінки-офіси, встановлені в угорських лісах, є прекрасною панорамою змін у сучасному світі, коли завдяки творчому підходу та інноваційним рішенням можна працювати у будь-якому місці планети.
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