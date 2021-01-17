Пандемия COVID-19 сделала удаленную работу обыденностью и поставила под сомнение необходимость в офисах. Как архитекторы бросили вызов подобным вопросам – читайте в нашем материале.

Китайский технологический гигант ZTE планирует построить новую штаб-квартиру, в которую планирует переехать в будущем. Разрабатывать проект поручили архитекторам с Büro Ole Scheeren, сообщает My Modern Met.

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Дизайнеры хотели дать однозначный ответ на вопрос о необходимости офисов и создать физическое пространство, которое станет "инкубатором новых идей".

Волнистая стеклянная крыша – одна из "изюминок" проекта / Фото My Modern Met

Общая форма демонстрирует два параметрических купола, отведенных от плоских плоскостей. Симметричные пузырьки соединяются через внутреннюю пустоту, которая по диагонали прорезает длинный участок здания. Они также помогают поднять здание с первого этажа, создавая помещения для общественного пространства.

Общее пространство вдохновляет на размышления и общение / Фото My Modern Met

Все офисы разделены общественными пространствами, которые наполнены растениями. Таким образом архитекторы создают комфорт для работников и отмечают баланс между работой и отдыхом.

Дизайн здания поражает / Фото My Modern Met

Как отметили в компании, новый офис будет предоставлять нечто большее, чем просто рабочее место. Это пространство для общения, обмена идеями, взаимодействия для достижения больших целей.

Завершение рабочего дня может выглядеть так / Фото My Modern Met

Несмотря на неопределенность из-за пандемии COVID-19 компания получила необходимые разрешения на строительство и верит, что уже в ближайшем будущем новый офис наполнится работниками и станет тем местом, куда хочется возвращаться каждый день.