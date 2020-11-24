Комплекс Øynaparken расположен на естественном холме над старой церковью Сакшауг с видом на культурный ландшафт фьорда Тронхейм, что в Норвегии. До расширения хаб состоял из ресторана и конференц-зала.

Расширение заведения на 20 гостиничных номеров стало необходимым именно из-за высокого спроса – здесь очень часто договаривались о конференции и о проведении семейных торжеств, сообщает издание Archdaily.

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Для семьи Сакшаугив было важно сохранить вид на Фьорд Тронхейм. Для этого все гостиничные номера размещали на нижнем уровне склона. Окна из номера открывают невероятный вид на сам Фьорд.



Отель почти незаметен с высоты птичьего полета / Фото Archdaily

К номеров отеля можно попасть через коридор, который находится под землей и полностью повторяют форму холма. Коридор соединен с лифтом в приемную и залы для встреч на высших этажах.



Внутри гостиничного номера уютно и комфортно / Фото Archdaily

Все внутренние постройки выполнены из бетона, а консольные гостиничные номера - из массивных деревянных элементов. Внешняя деревянная обшивка выполнена в темных земляных тонах, образует гармоничный контраст с окружением.



Все гостиничные номера получили окна с потрясающим видом / Фото Archdaily

Интерьер гостиничных номеров чередуется в светлых и темных деревянных панелях.