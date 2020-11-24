Хюґно та екологічно: У Норвегії збудували готельний комплекс на фйорді – фото та деталі
Відпочинковий комплекс Øynaparken розташований на природному пагорбі над старою церквою Сакшауг з видом на культурний ландшафт фіорду Тронхейм, що у Норвегії. До розширення хаб складався з ресторану та конференц-зали.
Розширення закладу на 20 готельних номерів стало необхідним саме через високий попит – тут дуже часто домовлялись про конференції та про проведення сімейних святкувань, повідомляє видання Archdaily.
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Для родини Сакшаугів було важливо зберегти вид на фйорд Тронхейм. Для цього всі готельні номери розміщували на нижньому рівні схилу. Вікна з номеру відкривають неймовірний вид на сам фйорд.
Готель майже непомітний з висоти пташиного польоту / Фото Archdaily
До номерів готелю можна потрапити через коридор, який знаходиться під землею та повністю повторюють форму пагорба. Коридор з'єднаний з ліфтом до приймальні та зали для зустрічей на вищих поверхах.
Всередині готельного номеру затишно та комфортно / Фото Archdaily
Всі внутрішні споруди виконані з бетону, а консольні готельні номери – з масивних дерев'яних елементів. Зовнішня дерев'яна обшивка виконана в темних земляних тонах, що утворює гармонійний контраст із оточенням.
Усі готельні номери отримали вікна із вражаючим видом / Фото Archdaily
Інтер'єр готельних номерів чергується у світлих та темних дерев'яних панелях.
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