Відпочинковий комплекс Øynaparken розташований на природному пагорбі над старою церквою Сакшауг з видом на культурний ландшафт фіорду Тронхейм, що у Норвегії. До розширення хаб складався з ресторану та конференц-зали.

Розширення закладу на 20 готельних номерів стало необхідним саме через високий попит – тут дуже часто домовлялись про конференції та про проведення сімейних святкувань, повідомляє видання Archdaily.

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Для родини Сакшаугів було важливо зберегти вид на фйорд Тронхейм. Для цього всі готельні номери розміщували на нижньому рівні схилу. Вікна з номеру відкривають неймовірний вид на сам фйорд.



Готель майже непомітний з висоти пташиного польоту / Фото Archdaily

До номерів готелю можна потрапити через коридор, який знаходиться під землею та повністю повторюють форму пагорба. Коридор з'єднаний з ліфтом до приймальні та зали для зустрічей на вищих поверхах.



Всередині готельного номеру затишно та комфортно / Фото Archdaily

Всі внутрішні споруди виконані з бетону, а консольні готельні номери – з масивних дерев'яних елементів. Зовнішня дерев'яна обшивка виконана в темних земляних тонах, що утворює гармонійний контраст із оточенням.



Усі готельні номери отримали вікна із вражаючим видом / Фото Archdaily

Інтер'єр готельних номерів чергується у світлих та темних дерев'яних панелях.