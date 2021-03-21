Крупногабаритная художественная инсталляция – это великое произведение искусства, которое громко вошло в современную архитектуру. Заказчик проекта – штаб-квартира NCR в центре Атланты.

Студия Роб Лэй создает настенные произведения в центре Атланты. Новая инсталляция представляет собой серию слоистых алюминиевых лент, которые взаимодействуют друг с другом. Ленты расположены на наружной стене, создавая коллекцию взаимосвязанных узлов.

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Художественное фасадное произведение получило название Пангея.

Шикарное уличное произведение / Фото Сontemporist

Масштабное произведение искусства представляет собой коллекцию автономных островов, которые объединяются в единую трехэтажную композицию.

Красивый фасад / Фото Сontemporist

Трехмерная фреска изготовлена из окрашенного алюминия. Художественное произведение имеет размер 6 метров в ширину и глубиной 30 сантиметров.

Инсталляции – отличное решение для небанального оформления фасада, которое готово стать самостоятельным художественным направлением.