Великогабаритна художня інсталяція – це великий твір мистецтва, який гучно увійшов у сучасну архітектуру. Замовник проєкту – штаб-квартира NCR в центрі Атланти.

Студія Роб Лей створює настінні твори в центрі Атланти. Нова інсталяція являє собою серію шаруватих алюмінієвих стрічок, які взаємодіють одна з одною. Стрічки розташовані по зовнішній стіні, створюючи колекцію взаємопов'язаних вузлів. Вам сподобається Витончений природний простір: фантастичний парк у центрі Белграда Мистецький фасадний твір отримав назву Пангея. Шикарний вуличний твір / Фото Сontemporist Масштабний твір мистецтва являє собою колекцію автономних островів, які об'єднуються в єдину триповерхову композицію. Красивий фасад / Фото Сontemporist Тривимірна фреска виготовлена ​​з пофарбованого алюмінію. Художній витвір має розмір 6 метрів в ширину та глибиною 30 сантиметрів. Інсталяції – чудове рішення для небанального оформлення фасаду, яке готове стати самостійним мистецьким напрямком.