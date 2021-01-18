К 70-й годовщине создания государства Израиль планируют построить новый художественный объект, который станет прекрасным символом дружеских отношений между Израилем и Чехией. О деревянном произведении искусства, с которого можно будет наблюдать за звездами – в нашем материале.

В центре Иерусалима сооружают новый объект искусства – обсерваторию, которая получила название "Ester tower". Новое сооружение разработано чешской студией Huť arhitektury Martin Rajniš, информирует Designboom.

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Башню построят на территории выдающегося Центра искусств. Комплекс имеющихся сооружений датируется еще 1887 годом, раньше здесь был приют для прокаженных.

Форма сооружения напоминает очертания кактуса / Фото Designboom

Подобно некоторым видам кактусов, структура здания характеризуется слегка надутой формой. Башня увенчана платформой, где выделены отдельные лепестки внешней обшивки, что позволяет посетителям наслаждаться видом, защищаясь от сурового солнечного света или непогоды.

Среди старых оливковых деревьев / Фото Designboom

Башня расположена среди уникальных садов центра. Дизайнеры уделили много внимания приспособлению параметров башни к сказочному окружающему ландшафту.

Деревянные лестницы обсерватории / Фото Designboom

Строительство обсерватории активно продолжается, ее открытие планируется в ближайшее время. Прекрасная деревянная обсерватория станет новым художественным артефактом Иерусалима, который будет узнаваем как уникальное екосооружение с сочетанием нежности и решимости.