До 70-ї річниці створення держави Ізраїль планують звести новий художній об'єкт, який стане чудовим символом дружніх відносин між Ізраїлем і Чехією. Про дерев'яний витвір мистецтва, з якого можна буде споглядати за зорями – в нашому матеріалі.

У центрі Єрусалиму споруджують новий об'єкт мистецтва – обсерваторію, котра отримала назву "Ester tower". Нова споруда розроблена чеською студією Huť arhitektury Martin Rajniš, інформує Designboom.

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Вежу побудують на території видатного Центру мистецтв. Комплекс наявних споруд датується ще 1887 роком, раніше тут був притулок для прокажених.

Форма споруди нагадує обриси кактуса / Фото Designboom

Подібно до деяких видів кактусів, структура будівлі характеризується злегка надутою формою. Вежа увінчана платформою, де виокремлені окремі пелюстки зовнішньої обшивки, що дозволяє відвідувачам насолоджуватися видом, захищаючись від суворого сонячного світла або негоди.

Серед старих оливкових дерев / Фото Designboom

Вежа розташована серед унікальних садів центру. Дизайнери приділили багато уваги пристосуванню параметрів вежі до казкового навколишнього ландшафту.

Дерев'яні сходи обсерваторії / Фото Designboom

Будівництво обсерваторії активно триває, її відкриття планується вже найближчим часом. Прекрасна дерев'яна обсерваторія стане новим художнім артефактом Єрусалиму, який буде впізнаваним як унікальна екоспоруда із поєднанням ніжності та рішучості.