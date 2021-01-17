В Катаре к Чемпионату мира по футболу 2022 года планируют завершить строительство фантастических башен. О неординарном комплексе с множеством инноваций и нововведений в строительстве – в нашем материале.

Четыре высотные здания будут построены в форме башен. Их площадь составляет 1,1 миллиона квадратных метров. Башни Lusail Towers – весомый проект для нового центрального делового района города, информирует Archdaily.

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Проект башен – одна из частей изменений генерального плана города, предусмотренных к Чемпионату мира по футболу, который должен состояться в 2022 году.

Новый деловой район города / Фото Archdaily

Проект расположен вокруг центральной площади. Он будет иметь выход в Национальный банк Катара и Qatar Investment Authority наряду с рядом других глобальных организаций. Рядом с комплексом предусмотрены магазины, кафе и рестораны, которые помогают оживить район.

В проекте предусмотрены пространства, затененные от палящего солнца / Фото Archdaily

Ориентированы на высокие оценки в региональной системе глобальной оценки устойчивости, башни Lusail включают множество продуманных решений и инновационных подходов.

Экологичный дизайн был ключевым фактором проектирования / Фото Archdaily

В зданиях предусмотрено централизованное хранение тепла с использованием инновационных материалов для изменения фаз, гидравлические системы высокого давления, вентиляция с контролем потребности и эффективное светодиодное освещение и усовершенствованное управление автоматикой.

Башни Lusail – это фантастика будущего, которая уже вскоре ворвется в настоящее.