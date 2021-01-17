Инновационные башни в Персидском заливе: немыслимый комплекс башен в Катаре – фото
В Катаре к Чемпионату мира по футболу 2022 года планируют завершить строительство фантастических башен. О неординарном комплексе с множеством инноваций и нововведений в строительстве – в нашем материале.
Четыре высотные здания будут построены в форме башен. Их площадь составляет 1,1 миллиона квадратных метров. Башни Lusail Towers – весомый проект для нового центрального делового района города, информирует Archdaily.
Читайте также Жизнь на воде: как выглядит фантастический новый плавучий дом в Амстердаме
Проект башен – одна из частей изменений генерального плана города, предусмотренных к Чемпионату мира по футболу, который должен состояться в 2022 году.
Новый деловой район города / Фото Archdaily
Проект расположен вокруг центральной площади. Он будет иметь выход в Национальный банк Катара и Qatar Investment Authority наряду с рядом других глобальных организаций. Рядом с комплексом предусмотрены магазины, кафе и рестораны, которые помогают оживить район.
В проекте предусмотрены пространства, затененные от палящего солнца / Фото Archdaily
Ориентированы на высокие оценки в региональной системе глобальной оценки устойчивости, башни Lusail включают множество продуманных решений и инновационных подходов.
Экологичный дизайн был ключевым фактором проектирования / Фото Archdaily
В зданиях предусмотрено централизованное хранение тепла с использованием инновационных материалов для изменения фаз, гидравлические системы высокого давления, вентиляция с контролем потребности и эффективное светодиодное освещение и усовершенствованное управление автоматикой.
Башни Lusail – это фантастика будущего, которая уже вскоре ворвется в настоящее.
Поделиться новостью
-
Удобная инфраструктура и парк: стартуют продажи квартир в ЖК "LIFE STORY" – детали и скидки3 ноября 2020 , 17:14
-
Оздоровление с комфортом: проект нового Центра здравоохранения во Франции – фото11 января , 18:25
-
Простота и милость: фотографии крошечных домиков для комфортной жизни11 января , 16:05