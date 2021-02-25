Заморская резиденция расположена на островах Теркс и Кайкос, принадлежащих к британской территории в Карибском море. Это прекрасный особняк, который отрезан от всего мира, имеет собственный пляж и замечательные круглосуточные пейзажи.

Вилла называется Tip Of The Tail. Она получила название в честь своего уникального расположения в конце хвоста острова.

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Этjn несравненный участок площадью в один акр имеет открытый берег перед виллой с одной стороны, а на востоке – частную пляжную бухту с пальмами для тени.

Изящество и красота / Фото JamesEdition

Tip of the Tail была построена таким образом, чтобы обеспечить жителям максимальный комфорт и качество отдыха.

Палуба для отдыха / Фото JamesEdition

Захватывающий вид на океан является фоном для виллы. Здесь предусмотрено, чтобы с каждого доступного пространства открывался замечательный пейзаж. Раздвижные двери открывают террасу площадью 185 квадратных метров.

Отдых здесь невероятный / Фото JamesEdition

Бассейн со стеклянной стеной является центром внимания, украшенный встроенными диванами и оснащен светодиодными фонарями.

Собственный пляж / Фото JamesEdition

Величественная обстановка комплекса сбалансирована с развлекательными зонами. Частный площадка для пляжа и волейбола завершает эту территорию под навесом пальм.

Комфортная спальня / Фото JamesEdition

Внутренний дворик оснащен открытым очагом, что создает чрезвычайную уютную зону. Док-зона одновременно является платформой для йоги и открытым спа-центром.

Обед среди моря / Фото JamesEdition

Это вилла – райский уголок для состоятельных людей, которые хотят отдохнуть от шумного мира и больших амбиций.