Скульпторка Грейс Ноултон була відома своїми сферичними роботами на відкритому повітрі. Зараз спокійний маєток, де раніше проживала відома мисткиня, продається за майже 3 мільйони доларів.

Садиба розташована у Снеденс Лендінг – історичному хуторі, який знаходиться лише за декілька хвилин їзди від Нью-Йорка. На території площею 4 акри розташована головна будівля та кілька додаткових споруд.

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Покійна художниця з Нью-Йорка займала садибу понад 50 років і перетворила майно площею в 4 гектари на квітучий творчий центр.

Оновлена творча резиденція / Фото Dwell

Ноултон проживала у цьому місці понад 50 років, перш ніж померла у грудні 2020 року. Архітектурна фірма Hardy Holzman Pfeiffer Associates перетворила закинуті споруди на розкішний будинок із чотирма спальнями. Широкі дощані паркетні підлоги, які покриті у кухні та їдальні, посилюють сільський стиль.

Двір зі скульптурами / Фото Dwell

У вітальні є чорний камін на дровах, відкриті дерев’яні стіни та балкові стелі. Поруч із вітальнею розташована тиха зона для читання. Яскраво-сині двері додають грайливої кольорової гами на тлі довколишніх дерев’яних стін. Обідня зона має високі стелі та великі вікна.

Творча майстерня / Фото Dwell

Дім займає площу понад 450 квадратних метрів з чотирма спальнями та трьома ванними. Великі широкі вікна виходить на скульптури, виставлені на задньому дворі.

Переобладнаний сарай / Фото Dwell

Як частина бачення Ноултона, різноманітні студії розташовані по всьому помешканню для сприяння творчості та співпраці. Одне із нещодавно перероблених приміщень може служити студією йоги або танцю.

Затишна вітальня / Фото Dwell

Ноултон перетворила експансивне майно на творчий центр, де часто бували художники, гончарі та скульптори з усього світу. Існує також невелика майстерня гончарів, укомплектована піччю на дровах, яка була перероблена з колишньої прибудови садиби.