Немного истории: где живут эскимосы

Племена эскимосов заселили Арктику примерно в XI-XII вв. Сегодня они проживают преимущественно в Гренландии, на севере Канады, в штате Аляска, восточной части Чукотки.

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Традиционными жилищами эскимосов считаются летняя яранга и снежные иглу. В первом случае имеется в виду строение из шкур животных, а во втором – зимние дома изо льда и снега. Строительство настоящего иглу – это не такая и простая работа, она требует определенных навыков, знаний.

Как строят

Иглу имеет куполообразную форму. В среднем диаметр жилища составляет порядка 3-4 м, а высота – примерно 2 м.

Вариант №1. Строительство дома эскимосов в сугробе. Если снег глубокий, то вход прорывают непосредственно в полу и затем роют коридор ко входу. Если же снег не глубокий, то входную дверь прорезают в стене, а затем к входной двери пристраивают коридор, который сооружают из снежных кирпичей.

Вариант №2. Строительство иглу из блоков, которые предварительно вырезают изо льда либо снега. Блоки укладывают по окружности, постепенно сужая ее к потолку. Чтобы конструкция приобрела прочность, ее во время возведения обильно поливают водой. Окна тоже устраивают из ледяных блоков, но дом эскимосов может быть и без окон. Тогда солнечный свет проникает просто через снежные стены.

Иглу изнутри застилают шкурами / Фото Unsplash

Чтобы повысить прочность жилища, оно должно выстояться на морозе. Благодаря прогреванию теплым воздухом, швы в хижине спаиваются. Затем происходит усадка снега, а все сооружение из блоков превращается в монолитную крепкую конструкцию.

Несколько секретов строительства иглу:

В процессе работы с рядом расположенными блоками необходимо избегать соприкосновения их углов, иначе в итоге конструкция получится неустойчивой. Для большего удобства в нижней части стыка блоков, которые находятся рядом, рекомендуется оставить небольшое треугольное отверстие (его затем легко заделать с помощью снега).

Уже установленный блок не стоит двигать, поскольку это может стать причиной его истирания, потери первоначальной формы. Лучше подрезать его с одного бока или убрать снизу сильно выступающие части.

Плиты лучше укладывать "настовой" стороной внутрь дома эскимосов, поскольку она является более прочной. Верхнее отверстие в куполе рекомендуется аккуратно прикрыть одной из плит. Большие щели между блоками заделывают кусками наста, а мелкие – рыхлым снегом. Сквозные отверстия и щели лучше видно вечером, при свете горящей внутри иглу плошки с тюленьим жиром. Теплый воздух будет немного подтапливать стыки, это поможет улучшить качество обработки отверстий, щелей.

Особенности этих строений

В некоторых эскимосских племенах возведены целые поселки из иглу. Они между собой соединены переходами.

Крайне важно, чтобы входная дверь в ледяной дом эскимосов из блоков находилась ниже уровня пола. Если же жилье строится в большом снежном сугробе, то вход обустраивают прямо в полу, а для выхода на поверхность создается тоннель. Это обеспечивает сохранение тепла внутри иглу: теплый воздух, находящийся под потолком, не выходит наружу.

Иглу / Фото Unsplash

Важно отметить, что какой-либо двери в традиционном жилище эскимосов не предусмотрено, вход остается открытым, чтобы в небольшое помещение всегда был приток свежего воздуха, насыщенного кислородом. Ведь, когда в иглу находятся несколько человек, горит масляный светильник либо очаг для приготовления еды (он же обогреватель), то в воздухе образуется много углекислого газа, а содержание кислорода падает. Более тяжелый углекислый газ опускается вниз, а затем выходит наружу через низкий вход, а вместо него в помещение проникает свежий воздух.

Кстати, перед тем как разводить внутри дома эскимоса костер, нужно проделать отверстие диаметром 10-15 см с подветренной стороны в верхней части купола. Затем необходимо приставить к нему трубу для вытяжки дыма, которую делают из крепкого наста.

Если свод начинает подтаивать под воздействием очага и других источников тепла, то снаружи жилья соскабливают ножом слой снега, примерно 15 см в толщину. В итоге дом эскимоса охлаждается и прекращает таяние. Если он наоборот не нагревается, а на внутренней стороне свода появляется иней, то на купол следует набрать снег с помощью лопат. Таким образом, в жилище поддерживается комфортная для проживания температура. Что касается влаги, то ее излишек впитывают стены, поэтому внутри иглу сухо.

Освещение в дома эскимосов попадает благодаря снежным стенам, но могут и специально делаться окна из тонкого озерного льда или кишок тюленей. Днем в эскимосской хижине настолько светло, что в ней можно без проблем читать либо писать без дополнительного освещения. В солнечную погоду ледяные стены передают настолько яркий свет, который может вызывать снежную слепоту. Во время отопления хижины используются жирники, которые дают мягкий и рассеянный свет. Он усиливается благодаря отражению на ледяном куполе.

Большая часть внутреннего пространства иглу напротив входа занята снежной лежанкой. Чаще всего для ее обустройства используют естественный выступ земли либо поверхность сугроба, на котором возводилась хижина. Реже лежанку создают за счет укладки нескольких снежных глыб. В толще лежанки порой вырезают небольшие углубления, это своеобразные полки для вещей. С двух сторон от входа примыкают небольшие снежные нары, где располагают лампы, мясо и т. д. Дома, в которых живут эскимосы, изнутри застилают шкурами, иногда завешивая ими и стены. В центре хижины оставляют проход шириной 1,5 м. Спят эскимосы ногами к стене, поперек нар. Одно жилище способно вместить в себя 3-4 семьи. У каждой семьи есть собственное место на нарах, оно отделяется от других с помощью циновки, сплетенной из травы.

Строят ли иглу сегодня

В наше время большая часть эскимосов давно уже не живет в домах изо льда и снега. Но до сих пор остались отдельные эскимосские общины, которые занимаются промыслом морских животных, вот они и строят иглу. Также этой техникой строительства овладели полярники и некоторые туристы. Особенно популярны ледяные дома эскимосов в лыжном туризме. Кроме того, сегодня иглу стали модной фишкой некоторых жителей северных районов вместо обычных дачных домиков.