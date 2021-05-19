Трохи історії: де живуть ескімоси

Племена ескімосів заселили Арктику приблизно в XI-XII ст. Сьогодні вони проживають переважно в Гренландії, на півночі Канади, в штаті Аляска, східній частині Чукотки.

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Традиційним житлом ескімосів вважаються літня яранга та снігові іглу. У першому випадку мається на увазі “будівля” зі шкір тварин, а в другому – зимові будинки з льоду та снігу. Будівництво справжнього іглу – це не така й проста робота, вона вимагає певних навичок, знань.

Як будують

Іглу має куполоподібну форму. У середньому діаметр житла становить близько 3-4 м, а висота – приблизно 2 м.

Варіант №1. Будівництво будинку ескімосів у заметі. Якщо сніг глибокий, то вхід проривають безпосередньо в підлозі й потім риють коридор до входу. Якщо ж сніг не є глибокий, то вхідні двері прорізають у стіні, а потім до вхідних дверей прилаштовують коридор, який споруджують зі снігових цеглин.

Варіант №2. Будівництво іглу з блоків, які попередньо вирізають із льоду чи снігу. Блоки укладають по колу, поступово звужуючи його до стелі. Щоб конструкція набула міцності, під час зведення її рясно поливають водою. Вікна теж влаштовують із крижаних блоків, але будинок ескімосів може бути й без вікон. Тоді сонячне світло проникає просто через снігові стіни.

Іглу зсередини застеляють шкурами / Фото Unsplash

Щоб підвищити міцність житла, воно повинно вистоятися на морозі. Завдяки прогріванню теплим повітрям, шви в хатині згуртовуються. Потім відбувається усадка снігу, а вся споруда з блоків перетворюється в монолітну міцну конструкцію.

Кілька секретів будівництва іглу:

У процесі роботи з поруч розташованими блоками необхідно уникати дотику їх кутів, інакше в результаті конструкція вийде нестійкою. Для більшої зручності в нижній частині стику блоків, які знаходяться поруч, рекомендується залишити невеликий трикутний отвір (його потім легко закрити за допомогою снігу).

Вже встановлений блок не варто рухати, оскільки це може стати причиною його стирання, втрати первісної форми. Краще підрізати його з одного боку або прибрати знизу сильно виступаючі частини.

Плити краще укладати "настовою" стороною всередину будинку ескімосів, оскільки вона є більш міцною. Верхній отвір у куполі рекомендується акуратно прикрити однією з плит. Великі щілини між блоками закладають шматками насту, а дрібні – пухким снігом. Наскрізні отвори та щілини краще видно ввечері, при світлі палаючої всередині іглу миски з тюленячим жиром. Тепле повітря буде трохи підтоплювати стики, це допоможе поліпшити якість обробки отворів, щілин.

Особливості цих будівель

У деяких ескімоських племенах зведені цілі селища з іглу. Вони між собою з'єднані переходами.

Вкрай важливо, щоб вхідні двері в крижаному будинку ескімосів із блоків перебували нижче рівня підлоги. Якщо ж житло будується у великому сніговому заметі, то вхід облаштовують прямо в підлозі, а для виходу на поверхню створюється тунель. Це забезпечує збереження тепла всередині іглу: тепле повітря, що знаходиться зверху, не виходить назовні.

Іглу / Фото Unsplash

Важливо зазначити, що будь-які двері в традиційному житлі ескімосів не передбачено, вхід залишається відкритим, щоб у невелике приміщення завжди був приплив свіжого повітря, насиченого киснем. Адже, коли в іглу перебувають кілька людей, горить масляний світильник або вогнище для приготування їжі (воно ж слугує обігрівачем), то в повітрі утворюється багато вуглекислого газу, а вміст кисню падає. Вуглекислий газ є важчим, тому опускається вниз, а потім виходить назовні через низький вхід, а замість нього в приміщення проникає свіже повітря.

До речі, перед тим як розводити всередині будинку ескімоса багаття, потрібно зробити отвір діаметром 10-15 см із підвітряного боку у верхній частині купола. Потім необхідно приставити до нього трубу для витяжки диму, яку роблять із міцного насту.

Якщо звід починає танути під впливом вогнища та інших джерел тепла, то ззовні житла зішкрябують ножем шар снігу, приблизно 15 см у товщину. В результаті будинок ескімоса охолоджується і припиняється його танення. Якщо він навпаки не нагрівається, а на внутрішній стороні зводу з'являється іній, то на купол слід набрати сніг за допомогою лопат. Таким чином, у житлі підтримується комфортна для проживання температура. Що стосується вологи, то її надлишок вбирають стіни, тому всередині іглу сухо.

Освітлення в будинок ескімосів потрапляє завдяки сніжним стінам, але можуть і спеціально робитися вікна з тонкого озерного льоду або кишок тюленів. Удень в ескімоській хатині настільки ясно, що в ній можна читати або писати без додаткового освітлення. У сонячну погоду крижані стіни передають настільки яскраве світло, яке може викликати снігову сліпоту. Під час опалення хатини використовуються жирники, які дають м'яке та розсіяне світло. Воно посилюється завдяки відбиванню на крижаному куполі.

Велика частина внутрішнього простору іглу навпроти входу зайнята сніжною лежанкою. Найчастіше для її облаштування використовують природний виступ землі або поверхню замету, на якому зводилася хатина. Рідше лежанку створюють шляхом укладання декількох снігових брил. У товщі лежанки іноді вирізають невеликі поглиблення, це своєрідні полиці для речей. З двох сторін від входу примикають снігові нари, де розташовують лампи, м'ясо тощо. Будинки, в яких живуть ескімоси, зсередини застеляють шкурами, іноді завішуючи ними й стіни. У центрі хатини залишають прохід шириною 1,5 м. Сплять ескімоси ногами до стіни, поперек нар. Одне житло здатне вмістити в себе 3-4 сім'ї. У кожної родини є власне місце на нарах, воно відділяється від інших за допомогою циновки, сплетеної з трави.

Чи будують іглу сьогодні

У наш час велика частина ескімосів давно вже не живе в будинках із льоду та снігу. Але досі залишилися окремі ескімоські громади, які займаються промислом морських тварин. Ось вони й будують іглу. Також цією технікою будівництва оволоділи полярники та деякі туристи. Особливо популярні крижані будинки ескімосів у лижному туризмі. Крім того, сьогодні іглу стали модною фішкою деяких жителів північних районів замість звичайних дачних будиночків.