Современная урбанизация переполненных городов все реже предусматривает организацию пространств для наслаждения культурой. Об острове искусства среди индустриального парка – читайте в материале.

В городе Сучжоу, что находится в густонаселенной провинции Цзянсу, открыли новый художественный центр. Его основная деятельность направлена на детское образование и проведение выставок, информирует Archdaily.

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Архитектуру, интерьер и мягкая отделка разработаны компанией LYCS Architecture.

Экстерьер оформлен в пастельных тонах / Фото Archdaily

В проекте предусмотрели использование большого количества естественного света, ведь оно играет важную роль в создании и реорганизации пространства.

Светлые и просторные коридоры комплекса / Фото Archdaily

В центре расположен атриум, вокруг которого упорядочены все функциональные пространства. U-стекло используется как кровельный материал для обеспечения достаточного поступления света.

Вечерний вид на выставочный центр / Фото Archdaily

В отличие от традиционных художественных галерей, новый центр детского искусства более спокойный и гибкий, а его выставочные формы могут похвастаться разнообразием.

Художественный центр станет прекрасным местом для наслаждения культурой и детского образования.