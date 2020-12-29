Краса моноліту: як виглядає новий художній музей Цюриха – фото
Один із найбільших художніх музеїв Швейцарії отримав нове життя. Про традиційну архітектуру та нові підходи до втілення художніх замислів – читайте у матеріалі.
Нова будівля художнього музею Kunsthaus Zurich спроєктована берлінською студією Девіда Чипперфілда. Його монолітна форма підкреслює та доповнює будівлі 19-го століття, які розташовані поруч, інформує Dezeen.
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Розташована на площі Heimplatz у старому місті Цюриха, прибудова забезпечує більше галерейного простору для Kunsthaus Zurich.
Вапнякові колони чудово доповнюють фасад будівлі / Фото Dezeen
Завдяки новій та особливій прибудові музей Kunsthaus Zurich тепер став одним із найбільших у Швейцарії.
За мінімалістичними колонами приховані панорамні вікна / Фото Dezeen
Всередині відвідувачів зустрічає велике фоє, яке охоплює всю довжину будівлі та до якого можна піднятися з трьох входів. Фоє утворює зв'язок між Heimplatz та новим парком під назвою "Сад мистецтва", який одночасно є відкритим виставковим простором.
Просторе та стильне фоє / Фото Dezeen
Нові зали музею відкриються для відвідувачів у 2021 році. Kunsthaus Zurich – вражаючий музей, який запам'ятається гостям не лише завдяки експонатам.
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