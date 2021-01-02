Гра тіней та простору: як виглядає новий вражаючий мистецький центр у Сучжоу – фото
Сучасна урбанізація переповнених міст все рідше передбачає організацію просторів для насолоди культурою. Про острів мистецтва посеред індустріального парку – читайте у матеріалі.
У місті Сучжоу, що знаходиться у густонаселеній провінції Цзянсу, відкрили новий мистецький центр. Його основна діяльність спрямована на дитячу освіту та проведення виставок, інформує Archdaily.
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Архітектуру, інтер’єр та м’яке оздоблення розроблені компанією LYCS Architecture.
Екстер'єр оформлений у пастельних тонах / Фото Archdaily
У проєкті передбачили використання великої кількості природного світла, адже воно відіграє важливу роль у створенні та реорганізації простору.
Світлі та просторі коридори комплексу / Фото Archdaily
У центрі розташований атріум, навколо якого упорядковані всі функціональні простори. U-скло використовується як покрівельний матеріал для забезпечення достатнього надходження світла.
Вечірній вид на виставковий центр / Фото Archdaily
На відміну від традиційних художніх галерей, новий центр дитячого мистецтва є більш спокійним та гнучким, а його виставкові форми можуть похизуватися різноманітністю.
Мистецький центр стане чудовим місцем для насолоди культурою та дитячої освіти.
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