Сучасна урбанізація переповнених міст все рідше передбачає організацію просторів для насолоди культурою. Про острів мистецтва посеред індустріального парку – читайте у матеріалі.

У місті Сучжоу, що знаходиться у густонаселеній провінції Цзянсу, відкрили новий мистецький центр. Його основна діяльність спрямована на дитячу освіту та проведення виставок, інформує Archdaily.

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Архітектуру, інтер’єр та м’яке оздоблення розроблені компанією LYCS Architecture.

Екстер'єр оформлений у пастельних тонах / Фото Archdaily

У проєкті передбачили використання великої кількості природного світла, адже воно відіграє важливу роль у створенні та реорганізації простору.

Світлі та просторі коридори комплексу / Фото Archdaily

У центрі розташований атріум, навколо якого упорядковані всі функціональні простори. U-скло використовується як покрівельний матеріал для забезпечення достатнього надходження світла.

Вечірній вид на виставковий центр / Фото Archdaily

На відміну від традиційних художніх галерей, новий центр дитячого мистецтва є більш спокійним та гнучким, а його виставкові форми можуть похизуватися різноманітністю.

Мистецький центр стане чудовим місцем для насолоди культурою та дитячої освіти.