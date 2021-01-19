Дом посреди леса – высшая цель для тех, кто хочет покоя и единения с природой. О уютном современном доме между соснами – читайте в материале.

"Йорк-хаус" – это трехэтажный дом, спрятаннный в отдаленном лесу. Архитектор Алекс Неровина подчеркивает игривость проекта белой каймой, сообщает My Modern Met.

Интересно Сказка в Малибу: на берегу Тихого океана отреставрировали замечательную виллу – фото

Здание выглядит как простой экструдированный эскиз дома, который создает идеальное сочетание элегантности и игривости. Йорк-хаус – одна из многих попыток изучения необычной геометрии в жилой архитектуре. Это прекрасное место для отдыха от шумного мегаполиса в кругу друзей и родных.

Дом мечты посреди леса / Фото My Modern Met

В доме есть четыре спальни. Каждая из них расположена на отдельном этаже, чтобы гарантировать как можно большую приватность и оптимальный вид на окружающий лес. Комнаты, выходящие наружу, складываются в единый объем и являются основой центральной организации салона. Совместные внутренние пространства обработаны светлыми деревянными материалами для контраста с темно "одетыми" комнатами.

Игривый дизайн дома / Фото My Modern Met

"Йорк-хаус" – это фантастический вариант для семей, которые ценят уют и любят отдыхать от шумных мегаполисов.