Будинок посеред лісу – найвища мета для тих, хто прагне спокою та єднання з природою. Про затишний сучасний дім поміж соснами – читайте у матеріалі.

"Йорк-хаус" – це триповерховий будинок, що захований у віддаленому лісі. Архітектор Алекс Неровина підкреслює грайливість проєкту білою облямівкою, повідомляє My Modern Met.

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Будівля виглядає як простий екструдований ескіз будинку, який створює ідеальне поєднання елегантності та грайливості. Йорк-хаус – одна з багатьох спроб вивчення незвичайної геометрії в житловій архітектурі. Це чудове місце для відпочинку від шумного мегаполісу у колі друзів та рідних.

Будинок мрії посеред лісу / Фото My Modern Met

У будинку є чотири спальні. Кожна з них розташована на окремому поверсі, аби гарантувати якомога більшу приватність та оптимальний вид на навколишній ліс. Кімнати, що виходять назовні, складаються в єдиний об'єм і є основою центральної організації салону. Спільні внутрішні простори оброблені світлими дерев’яними матеріалами для контрасту з темно "вбраними" кімнатами.

Грайливий дизайн будинку / Фото My Modern Met

"Йорк-хаус" – це фантастичний варіант для сімей, котрі цінують затишок та люблять відпочивати від гамірних мегаполісів.