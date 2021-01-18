Звездный город Малибу – фантастическое место с невероятными пейзажами и прекрасным климатом. Здесь представлены прекрасные поместья как мировых звезд, так и менее знаменитых жителей. О вилле середины прошлого века с уникальным дизайном – в нашем материале.

Дом построен в уникальном месте на склоне холма с видом на лагуну Малибу и на горы Санта-Моника. Studio Bracket Architects превратили старый дом в идеальное жилье для семейной пары, сообщает Dwell.

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Резиденция Malibu Crest имеет наилучшее расположение на холме, поскольку это был первый дом, построенный в этом районе в 1949 году.

Дом выглядит просто сказочно / Фото Dwell

Новые хозяева дома провели в нем реконструкцию. Дом переоборудовали под современный стиль и сделали максимально комфортным для жителей.

Уютная терраса / Фото Dwell

Для обновления дизайна резиденции архитекторы местами подняли потолок и отрегулировали планирование, создав открытый план этажа. Также они немного расширили площадь – добавили квадратные метры в главной спальне и перенесли кухню и столовую в переднюю часть дома.

Прохладный бассейн – именно то, что нужно в жаркий день / Фото Dwell

Ранее кухня располагалась в темной прихожей с тыльной стороны дома, но сейчас это ядро дома. Естественный свет и прекрасные виды – еще один замечательный бонус для этой уютной виллы.

Искусственный водоем – украшение тыльной стороны дома / Фото Dwell

Архитекторы студии Bracket подчеркнули интерьер дома, добавив больше стеклянных панелей, расширив площадь комнат и усовершенствовав связь между внутренними и внешними пространствами.

Реконструкция резиденции Malibu Crest вдохнула в дом новую жизнь. Теперь это комфортное и современное жилье, однако архитекторам удалось сохранить его прежний вид и ностальгию по XX веку.