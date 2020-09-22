Мехіко, Барселона, Чикаго чи Мадрид – центральні площі відомих міст щороку приваблюють сотні тисяч та навіть мільйони туристів. Окрім цього, через ці площі мешканці міст ходять на роботу та по своїх справах. Втім, з часом око звикає до однакових ракурсів архітектурних ансамблів міст. Тож ми пропонуємо вам поглянути на відомі площі туристичних міст світу з висоти пташиного польоту.

Цікаво, що класичний квадрат далеко не завжди є основною формою для центральних площ міст, повідомляє Archdaily.

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5 центральних площ відомих міст світу з висоти пташиного польоту

Plaza Del Ejecutivo (Мехіко, Мексика)



Схоже планування має одна з частин Парижу / Фото Archdaily

Яскравий приклад "променевого" плану міста. В Мехіко усі дороги в центральній частині міста ведуть до головної площі. Шістнадцять вулиць, що тягнуться від площі, складають Федеральну Колонію з особливим плануванням, що відрізняється від інших районів міста.

AT&T Plaza (Чикаго, США)



Центральна площа Чикаго оточена парком / Фото Archdaily

AT&T Plaza – це загальнодоступний простір у парку Міленіум, Чикаго. Площа відома скульптурою у вигляді гігантського полірованого "боба" і має відповідну назву The Bean. Скульптура стала однією з найбільш відвідуваних та фотогенічних туристичних пам'яток, що робить площу дуже жвавою зоною, щодня переповненою туристами та жителями міста.

Площа Тетуана (Барселона, Іспанія)



Барселона славиться плануванням старого міста / Фото Archdaily

Plaça de Tetuan розташована на перетині двох основних проспектів Ешампле. Вона має форму кола, що надає навколишнім житловим будинкам дуже унікальних рис у порівнянні з типовими житловими кварталами Барселони.

Piazza San Pietro (Ватикан)



На католицькі свята площа вщерть заповнена вірянами / Фото Archdaily

Площа святого Петра у Ватикані – одна з найпопулярніших і відвідуваніших площ у світі. Спроєктована Джаном Лоренцо Берніні та побудована між 1656 і 1667 роками, площа розташована безпосередньо перед базилікою Святого Петра і оточена масивними колонадами, що містять статуї 140 святих.

Poljana Marina Držića (Дубровник, Хорватія)



Місто має непридатні для проїзду автомобілів вулиці / Фото Archdaily

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Розташована у старому місті, площа є маленькою, а посередині розташований Успенський собор, побудований між 17 і 18 століттями. Тут заборонений в'їзд на авто, як і в усю стару частину міста. Таким чином, вузькі вулички, що ведуть до цього місця дозволяють туристам опинитись на відносно відкритій території.