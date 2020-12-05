Сочетание устойчивого строительства и креативных подходов – именно это стало основой нового общественного центра в Бангладеше. О нетрадиционном проекте и уникальных решениях – читайте в материале.

Немецкая студия Anna Heringer получила международную премию в области архитектуры OBEL AWARD 2020 за проект Anandaloy в сельской местности Бангладеша, информирует Inhabit.

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Это гостеприимное пространство для детей и людей с инвалидностью / Фото Inhabit

Здание построено с использованием таких материалов как ил и бамбук. Комплекс состоит из общественного центра и рабочего пространства для производства прекрасного текстиля.

Местные жители построили стойкое здание, используя ил и бамбук / Фото Inhabit

Этот проект получил название "Анандалой", что в переводе с местного бенгальского диалекта означает "Место глубокой радости".

Пространство радости и умиротворения / Фото Inhabit

Целью создателей было воплотить идею, что архитектура – это инструмент улучшения жизни. Вряд ли кто-то станет отрицать, что общественный центр в Рудрапуре прекрасно воплощает этот замысел.